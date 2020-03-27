https://static.news.ru/photo/79ca7cae-702a-11ea-8cf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На внеплановой нерабочей неделе погода в европейской части России испортится. Будет дождливо, а в некоторых регионах выпадет снег, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Небольшие осадки возможны уже 29 марта, уточнил он.

30 марта резко изменится циркуляция, и вместо южного ветра он сменит направление, свежие полярные воздушные массы будут приходить в центр европейской России и в Москву в частности, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

В ночь на 30 марта метеорологи прогнозируют в столице дождь и снег. Столбики термометров опустятся до нулевой отметки.

В начале недели будет ветрено, поэтому ожидается метель. Ситуацию усугубит гололедица. В первый день апреля ночная температура и вовсе опустится ниже нуля. В ночные часы воздух охладится до -4...-9 градусов. Однако уже днём может прогреться до +5.

В последующие дни погода снова начнет улучшаться, обнадёжил Вильфанд.

Ранее, как писал NEWS.ru, синоптики пообещали москвичам близкую к рекорду тепла погоду. По их прогнозам, 27 марта воздух должен был прогреться до +15 градусов. И действительно, в дневные часы температура была близка к этой отметке.