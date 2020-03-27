https://static.news.ru/photo/383b506a-6fee-11ea-91b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столбики столичных термометров 27 марта могут подняться до плюс 15 градусов, что близко к рекорду 1983 года, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, благодаря антициклону ожидается тёплая погода с переменной облачностью и без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 1–6 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Синоптик отметил, что максимальная температура воздуха 27 марта фиксировалась в 1983 году — плюс 15,9 градуса, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что резкое похолодание сразу на 10 градусов ожидается в Москве в предстоящий понедельник, 30 марта. Лёгкий мороз будет сохраняться даже днём.