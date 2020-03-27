Столбики столичных термометров 27 марта могут подняться до плюс 15 градусов, что близко к рекорду 1983 года, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, благодаря антициклону ожидается тёплая погода с переменной облачностью и без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 1–6 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.
Синоптик отметил, что максимальная температура воздуха 27 марта фиксировалась в 1983 году — плюс 15,9 градуса,
Ранее NEWS.ru писал, что резкое похолодание сразу на 10 градусов ожидается в Москве в предстоящий понедельник, 30 марта. Лёгкий мороз будет сохраняться даже днём.
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