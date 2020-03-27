https://static.news.ru/photo/db709c2c-6fdf-11ea-be32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкое похолодание сразу на 10 градусов ожидается в Москве в предстоящий понедельник, 30 марта. Лёгкий мороз будет сохраняться даже днём.

О похолодании синоптики предупреждали заранее, но они не думали, что оно будет настолько значительным. Задержится холодная погода в столице как минимум на три дня, сообщает ТАСС. Ветер в этот период будет холодным, северным. Также столицу ждут осадки в виде дождя и небольшого снега.

В пятницу, 27 марта, в Москве ожидается 11–13 градусов тепла, в субботу и воскресенье — 13–15 выше нуля. Уже в в понедельник и вторник, 30 и 31 марта, будет от 1 до 4 градуса мороза. В среду, 1 апреля, прогнозируется от 0 до 5 градусов тепла.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начало следующей недели, которая станет для большей части россиян нерабочей, погода будет более облачной, чем в конце нынешней недели. Давление в центре европейской части России снизится и станет немного ниже нормы.