https://static.news.ru/photo/55139fde-6f18-11ea-8e74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начало следующей недели, которая станет для большей части россиян нерабочей, погода будет более облачной, чем в конце нынешней недели. Давление в центре Европейской части России снизится и станет немного ниже нормы.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости. По его словам, из-за изменения циркуляции воздуха дневные температуры упадут на пять-семь градусов уже в воскресенье, 29 марта.

Вильфанд заявил, что 30 марта ночные температуры будут держатся в районе 0–5 градусов тепла, а дневные не превысят 7 градусов. Дальнейшее понижение последует 31 марта: ночью до 3 градусов мороза, а днём — до 6 градусов тепла. Примерно такая же погода будет и 1 апреля.

Несмотря на то что в среду будет 1 апреля, я без шуток говорю, какая будет температура. Условий для сильных осадков мы пока не видим. Будет «болотистое», как говорят метеорологи, состояние атмосферы, — отметил Вильфанд.

Как долго продержится похолодание в центре России, специалистам ещё предстоит уточнить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам рассказали о приходе необычного циклона. Он принесёт с собой сильнейшее охлаждение воздуха, сообщили в Гидрометцентре РФ. Такой циклон ещё называют блокирующим. Если бы он стоял длительное время зимой, были бы очень сильные морозы — минус 28–30 градусов.