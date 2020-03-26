Начало следующей недели, которая станет для большей части россиян нерабочей, погода будет более облачной, чем в конце нынешней недели. Давление в центре Европейской части России снизится и станет немного ниже нормы.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд,
Вильфанд заявил, что 30 марта ночные температуры будут держатся в районе 0–5 градусов тепла, а дневные не превысят 7 градусов. Дальнейшее понижение последует 31 марта: ночью до 3 градусов мороза, а днём — до 6 градусов тепла. Примерно такая же погода будет и 1 апреля.
Несмотря на то что в среду будет 1 апреля, я без шуток говорю, какая будет температура. Условий для сильных осадков мы пока не видим. Будет «болотистое», как говорят метеорологи, состояние атмосферы, — отметил Вильфанд.
Как долго продержится похолодание в центре России, специалистам ещё предстоит уточнить.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам рассказали о приходе необычного циклона. Он принесёт с собой сильнейшее охлаждение воздуха, сообщили в Гидрометцентре РФ. Такой циклон ещё называют блокирующим. Если бы он стоял длительное время зимой, были бы очень сильные морозы — минус 28–30 градусов.
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