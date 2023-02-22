В Московском зоопарке рассказали о ежедневном расписании медведя Диксона Сотрудник Московского зоопарка Пажетнов: медведь Диксон тренируется трижды в день

Фото: АГН «Москва»

Белый медведь Диксон в реабилитационном бассейне Московского зоопарка

Из-за ежедневной реабилитации белый медведь Диксон вынужден жить по расписанию, соблюдение которого контролируют зоологи, рассказал NEWS.ru заведующий сектором дежурных зоологов Московского зоопарка Иван Пажетнов. По его словам, после сна происходит утреннее кормление, в 12:00 начинается ежедневный курс реабилитации, всего животное тренируется три раза в день.

Сначала утреннее кормление и обработка ран с тренингом. Затем с 09:00 до 11:00 по состоянию медведь выходит во внешний вольер. Дневной ветеринарный тренинг начинается в 12:00, перед ним ему необходимо отдохнуть. А в 16:00 — вечернее кормление с заключительными занятиями, — рассказал Пожетнов.

Зоолог подчеркнул, что ветеринарные тренинги направлены на стимулирование восстановления задних конечностей и движений Диксона.

Раненого медведя обнаружили 3 сентября без сознания возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. По словам местных жителей, животное самостоятельно вышло к людям за помощью. Уже 6 сентября зверя доставили в Москву. Выяснилось, что медведь стал жертвой браконьеров, в результате чего у него были парализованы задние лапы. Специалисты долгое время лечили раны и пролежни у Диксона. Позднее он научился переворачиваться.

Ранее Пажетнов рассказал, что Диксон имеет хорошие шансы на полное восстановление. В настоящее время наблюдается положительная динамика. Каждый день проводятся консультации, реабилитологи и нейрохирурги ведут постоянный контроль и следят за состоянием медведя.