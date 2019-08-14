https://static.news.ru/photo/f44696a4-be8a-11e9-80ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Приказ, регламентирующий порядок встреч российских учёных с иностранными коллегами, носит рекомендательный характер. Об этом завили в Минобрнауки.

В ведомстве отметили, что документ отражает общемировую практику при осуществлении взаимодействия с госорганами других стран и иностранными организациями.

Приказ направлен на учёт показателей роста международных связей, в том числе в рамках нацпроекта «Наука» и не предусматривает контроля министерства над подведомственными организациями, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, российских учёных возмутило ужесточение требований Минобрнауки, касающихся контактов с иностранными специалистами. По их словам, приказ может существенно затруднить проведение открытых семинаров с участием зарубежных гостей и практически свести на нет интернет-переписку с учёными из других стран.