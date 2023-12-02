В МИД России рассказали о переговорах с Украиной по обмену пленными Мирошник: контакты России и Украины по обмену пленными продолжаются

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Россия и Украина продолжают контакты по вопросу обмена пленными, но эта работа требует тишины, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live». По словам дипломата, на настроения властей в Киеве влияют и политические факторы, и ситуация на фронте.

Я бы сказал, что эта тема действительно требует тишины. Ее нельзя анонсировать. Работа идет, контакты на уровне уполномоченных лиц как бы есть, списки людей есть. Процесс переговоров <...> идет, — сказал Мирошник.

В конце ноября он назвал череду визитов европейских политиков в Киев имитацией поддержки. Дипломат подчеркнул, что сбор представителей иностранных государств не имеет ничего общего с предыдущими заявлениями Запада. Мирошник назвал эти приезды попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре.

В октябре бойцы Вооруженных сил России взяли в плен две группы украинских солдат под Артемовском. Все они были мобилизованными. Один из схваченных военных рассказал, что его группу отправили на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения. При этом командование пообещало, что им помогут беспилотники, однако этого не произошло, и бойцов взяли в плен.