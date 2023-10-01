Бойцы ВС России взяли в плен две группы украинских солдат под Артемовском

Фото: Минобороны России

Бойцы Западной группировки войск Вооруженных сил России взяли в плен две группы украинских солдат под Артемовском, сообщил РИА Новости разведчик ВС РФ. Все они были мобилизованные.

На позициях северо-западнее Артемовска взяли в плен две группы противника. Все — мобилизованные, — сказал разведчик.

По его словам, в плен попали солдаты 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ. Один из украинских военных рассказал, что его группу отправили на передний край фланга для наблюдения. При этом командование пообещало, что им помогут беспилотники, однако этого не произошло, и бойцов взяли в плен.

Министерство обороны России ранее показало сдачу в плен украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Работино и Пятихатки. На опубликованных кадрах, снятых на тепловизионную камеру, видно, как украинцы покидают свои позиции с поднятыми руками. Безуспешные атаки в районах данных сел продолжаются, отметили в оборонном ведомстве. Противник уже потерял около тысячи человек.

Недавно эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин рассказал, что российских солдат и офицеров, находящихся в плену на Украине, значительно меньше, чем украинских военнопленных на территории РФ. По его словам, число украинцев, сдающихся на линии соприкосновения СВО, постоянно растет, а россияне в плен не сдаются.