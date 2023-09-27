Военный эксперт объяснил, почему украинских солдат пленят чаще российских Военный эксперт Макушин: российские солдаты и офицеры не сдаются в плен ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российских солдат и офицеров, находящихся в плену на Украине, значительно меньше, чем украинских военнопленных на территории РФ, рассказал NEWS.ru эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин. По его словам, число украинцев, сдающихся на линии соприкосновения СВО, постоянно растет, а россияне в плен не сдаются.

Они (украинские военные. — NEWS.ru) попадают на фронте в жуткие условия, начинают много понимать. А наши военные не сдаются в плен, потому что знают, что ими будут разминировать минные поля или подвергать другим жестокостям, — высказал мнение эксперт.

По словам Макушина, украинские военные содержатся в самых разных местах, от заброшенных пансионатов до бывших расположений воинских частей.

Он также рассказал, что российские военные находятся в специальном лагере для пленных под Львовом.

Условия там жестокие, людей пытают. Но они (украинцы. — NEWS.ru), не стесняясь, выкладывают видео и фото пыток в интернет, — утверждает Макушин.

Ранее стало известно, что группа солдат ВСУ сдалась в плен российским бойцам на направлении Сватово — Кременная, рассказал информированный источник. Предварительно украинские военные вышли на специальный открытый радиоканал, который находится на открытой частоте 149.200. Он действует с июля нынешнего года на всех направлениях специальной военной операции. Для установления связи используется позывной «Волга».