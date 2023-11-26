Мирошник назвал визит европейских политиков в Киев имитацией поддержки

Фото: president.gov.ua

Визит европейских политиков в Киев напоминает имитацию поддержки, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Он отметил, что настоящее отношение к Украине демонстрирует перекрытие границы с Польшей и запрет на экспорт украинского зерна.

Имитационное международное мероприятие с фейкововым смыслом и ничтожным потенциалом. Сама идея, что Киев в нынешнем положении может влиять на вопрос международной продовольственной безопасности, весьма сомнительна. Общеизвестно, что и до прекращения договоренности зерновой коридор в Черном море работал совсем не на борьбу с голодом в странах Африки, а на вывоз зерна в весьма благополучные страны Запада, — заявил Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что сбор представителей европейских государств в Киеве имеет ограниченную поддержку, которая несравнима с предыдущими проявлениями Запада. Он назвал этот визит попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре.

Ранее Мирошник заявил, что Вашингтон пытается переложить ответственность за нарушение договоренностей между Москвой и Киевом в Стамбуле на Лондон. Таким образом он прокомментировал заявления главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии о роли бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.