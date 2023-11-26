Мирошник: США пытаются обвинить Британию за срыв переговоров РФ и Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон пытается переложить ответственность за нарушение договоренностей между Москвой и Киевом в Стамбуле на Лондон, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live». Таким образом он прокомментировал заявления главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии о роли бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Мирошник назвал Арахамию «политической фигурой, зависимой от США». По мнению представителя МИД РФ, заявления главы фракции партии «Слуга народа» связаны с предвыборной кампанией в США. Российский дипломат считает, что часть американского электората стремится к завершению украинского конфликта без больших потерь для страны, и соглашения, достигнутые в Стамбуле, отвечало их интересам.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что российско-украинский военный конфликт мог закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина приняла предложение Москвы и сохранила нейтралитет. По его словам, Киев отказался от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Джонсон велел ничего не подписывать с Россией, а вместо этого «надо воевать». Арахамия также признался, что целью украинской делегации в ходе переговоров было затягивание процесса.