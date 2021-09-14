В МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:12, 15 сентября 2021
Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press
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На территории Краснодарского края и регионов Северного Кавказа в течение недели возможно разрушение горных пород и размыв рельефа местности. Причиной станут обильные осадки и переувлажнение почвы. Об этом предупредили в Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Из-за переувлажнения грунтов и прогнозируемых осадков сохраняются высокие риски возникновения экзогенных геологических процессов в Краснодарском крае и республиках Северо-Кавказского федерального округа, — сообщается на сайте института.
Под экзогенными процессами специалисты подразумевают выветривание и водную эрозию, размыв и вынос текучими водами почв и горных пород под воздействием воздуха, воды и колебаний температуры.
Специалисты предупреждают органы исполнительной власти о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций и рекомендуют организовать оповещение населения об опасности, а также призывают продолжить комплекс мероприятий, направленных на минимизацию возможного ущерба.
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае.