В МЧС предложили ужесточить уголовную ответственность за лесные пожары

https://static.news.ru/photo/ecd827b2-33f4-11eb-bbfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Уголовная ответственность за лесные пожары может быть ужесточена. Соответствующий законопроект разработали в МЧС.

Документ предполагает изменения в статью 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Первая часть статьи может быть дополнена, тогда уголовная ответственность будет наступать не только за уничтожение леса из-за неосторожного обращения с огнём, но и за нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах.

Штраф предложено установить в размере от 300 до 500 тысяч рублей вместо 200–400 тысяч. Максимальная ответственность также ужесточена — лишение свободы на срок до четырёх лет вместо трёх.

По этой причине предложено отменить вторую часть этой статьи как утратившую силу, передаёт ТАСС.

Кроме того, планируется, что уголовная ответственность будет наступать, если причинён значительный ущерб — на более чем пять тысяч рублей.

Помимо этого, в МЧС подготовили законопроект, который вносит изменения в КоАП РФ, касающийся статьи 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Документ предполагает административную ответственность за лесной пожар, при котором нет пострадавших, а ущерб составляет менее пяти тысяч рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, в правительстве России утвердили план по спасению лесов от криминальной вырубки.