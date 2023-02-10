В ЛДПР призвали дать инвалидам бесплатную парковку В ЛДПР предложили разрешить инвалидам три часа бесплатно парковаться у соцобъектов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Представители фракции ЛДПР в Госдуме намерены в пятницу, 10 февраля, внести на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий инвалидам размещать свои автомобили до трех часов на бесплатной парковке вблизи объектов социальной инфраструктуры. Документ и пояснительную записку к нему опубликовал в своем Telegram-канале замглавы фракции в ГД Ярослав Нилов. Авторы законопроекта отмечают, что подобные права смогут получить автомобили, имеющие опознавательный знак «Инвалид» и включенные в федеральный реестр инвалидов.

Авторы законопроекта отмечают, что законы субъектов федерации могут запрещать платные парковки на территориях, прилегающих к спортивным объектам и зданиям, в которых размещены образовательные, медицинские и культурные организации. При этом отсутствие прямого запрета на создание платных парковок в таких местах приводит к тому, что объекты создаются и гражданам приходится платить за парковку или искать место для бесплатного размещения транспортного средства вдали от нужного здания. Таким образом, доступ к объектам социальной инфраструктуры ограничивается, отмечают авторы проекта.

Они также указывают на то, что инвалиды не обеспечиваются беспрепятственным доступом к нужным им объектам. поскольку в том случае, если на парковке все бесплатные спецместа заняты, они вынуждены искать таковые на других парковках или размещать авто на свободном месте и оплачивать его.

В этой связи предлагается дать право инвалидам бесплатно до трех часов размещать свои машины на бесплатной парковке вблизи социальных объектов.

Принятие законопроекта позволит обеспечить гражданам, в том числе инвалидам и детям-инвалидам, доступ к объектам социальной инфраструктуры, — отмечается в законопроекте.

Ранее правительство России дополнило правила признания лица инвалидом новым пунктом, включающим увечья и травмы, полученные во время службы в добровольческих формированиях. Согласно тексту документа, в документ вводится такое основание, как «инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании».