В Крыму предупредили Зеленского об ответных мерах по конфискации имущества

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их собственности в России, заявил РИА Новости глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По его словам, Зеленский сделал свой выбор в сторону русофобии и будет стремиться к тотальной национализации имущества всех россиян на территории Украины.

Если всё будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове. Уверен, что их имущество на территории России будет национализировано, — сказал Форманчук.

Он подчеркнул, что подобные решения украинской власти никому не сойдут с рук.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и её резидентов, а также пригрозил конфисковать собственность «российских пропагандистов».

9 марта заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский выразил готовность к диалогу с главой РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что Киев пойдёт навстречу Москве по дипломатическому урегулированию конфликта.