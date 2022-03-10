Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности на Украине

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг ранее появившуюся информацию о своей гибели в Харькове. Он сообщил, что на данный момент находится в Киеве.

Аваков опровергает сообщения о том, что его убили в Харькове: он опубликовал видео, на котором утверждает, что находится в Киеве. Помещение на кадрах очень похоже на бункер, — передаёт Telegram-канал...