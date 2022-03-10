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Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности на Украине

15:31, 10 марта 2022
Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности на Украине
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Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому на Украине могут начать принудительно изымать собственность России и ее резидентов на территории страны, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рады. Данный закон будет распространяться на все объекты собственности россиян на территории Украины.

Закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости,отметили в Раде.

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