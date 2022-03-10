Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности на Украине
Антон Соловьев
Антон Соловьев
15:31, 10 марта 2022
Читайте нас в Google Новости
Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому на Украине могут начать принудительно изымать собственность России и ее резидентов на территории страны, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рады. Данный закон будет распространяться на все объекты собственности россиян на территории Украины.
Закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости, — отметили в Раде.