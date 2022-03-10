«Будут уничтожены»: Клинцевич о мирных украинцах, взявших в руки оружие

Взявшие в руки оружие после соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского мирные украинцы «будут физически уничтожены», если откроют огонь по военнослужащим РФ, заявил NEWS.ru лидер «Российского союза ветеранов Афганистана», политик Франц Клинцевич, комментируя распоряжение лидера соседнего государства, разрешающее гражданскому населению «давать отпор». Спикер также назвал документ «лицензией на убийство».

Вы понимаете, что запущен страшнейший механизм, последствия которого будут колоссальны. И самое главное, что при проведении специальной операции гражданские люди, которые будут стрелять в военных, они будут физически уничтожены, и это большая проблема. <...> Одна треть населения, взявшая в руки оружие, находится в заблуждении, искренне думая, что защищает свою страну, а не участвует в разборках. И третье — две трети людей, которые взяли в руки оружие, они, вне всякого сомнения, это оружие используют как средство добычи пропитания в условиях, в которых они находятся, — подчеркнул Клинцевич.

По словам собеседника, Зеленского «ждёт военный трибунал как военного преступника». При этом эксперт не исключил, что президент Украины «сбежит, его спрячут и он безропотно сделает что нужно».

Но суть от этого не поменяется. Народ Украины будет освобождён и примет полное решение по формированию нового правительства и выстраиванию дружественных отношений с братским народом русских, — подытожил Клинцевич.

Накануне Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины пользоваться оружием в период действия военного положения, документ опубликовали на сайте Верховной рады. В нём отмечается, что применение гражданскими лицами огнестрельного оружия, полученного в соответствии с этим законом, осуществляется аналогично применению оружия военнослужащими.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что лидер страны Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с главой РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что Киев пойдёт навстречу Москве по дипломатическому урегулированию конфликта.