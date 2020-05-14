В Кремле сообщили, что массового укрупнения регионов не будет

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Слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа не является стартом кампании по массовому укрупнению российских регионов, заявил источник в администрации президента РФ Владимира Путина.

Предположения о том, что различные регионы России планируется объединить в более крупные, возникло после того, как 13 мая врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении слиянии регионов. Знакомый с ситуацией инсайдер опроверг эти слухи, передаёт ТАСС.

Предположения о начале такой кампании в целом ряде регионов — это бред, — заявил представитель Кремля.

Как писал NEWS.ru ранее, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году в один субъект Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин. По его словам, вопрос об объединении обсуждался уже несколько лет, но не выносился для публичной дискуссии.