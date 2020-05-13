Депутат Госдумы допустил объединение ХМАО, ЯНАО и Тюменской области

https://static.news.ru/photo/39b18586-954b-11ea-b9c6-fa163e074e61_660.jpg Павел Дорохин Фото: duma.gov.ru

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году в один субъект Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.

По его словам, вопрос об объединении обсуждался уже несколько лет, но не выносился для публичной дискуссии.

Надо вернуть опять для обсуждения Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на голосование, и в 2021 году это реально. Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, — заявил депутат журналистам РИА Новости.

NEWS.ru писал, что Ненецкий автономный округ (НАО) и Архангельская область намерены объединиться в единый субъект Федерации. Референдум по этому вопросу могут провести в 2020 году. Политологи считают, что в результате слияния могут финансово пострадать жители НАО. На территории округа уровень зарплат выше. Политическая элита НАО также может потерять свои позиции.