Главы НАО и Архангельской области подписали меморандум о намерении слияния

https://static.news.ru/photo/53da1790-9517-11ea-a62b-fa163e074e61_660.jpg Александр Цыбульский Фото: kremlin.ru

Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путём объединения». Бумага была подписана руководителями регионов в Нарьян-Маре в среду, 13 мая.

Об этом журналистам сообщили представители департамента пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области.

Меморандум подписан, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что НАО и Архангельскую область намерены объединить в единый субъект РФ. Как сообщил РБК, ссылаясь на свои источники, референдум об объединении планируют провести в 2020 году. По некоторым данным, объединение связано с падением доходов от нефтегазовых продуктов, от которых зависит бюджет НАО.

NEWS.ru передавал, что в результате слияния Архангельской области и Ненецкого автономного округа жители НАО могут финансово пострадать. Дело в том, что на территории округа в настоящее время уровень зарплат выше, в том числе и у бюджетников. Также свои позиции может потерять политическая элита НАО, считает директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов.