Политологи рассказали о последствиях слияния Архангельской области и НАО

https://static.news.ru/photo/23daf646-94f8-11ea-9696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В результате слияния Архангельской области и Ненецкого автономного округа жители НАО могут финансово пострадать. Дело в том, что на территории округа в настоящее время уровень зарплат выше, в том числе и у бюджетников. Также свои позиции может потерять политическая элита НАО, считает директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов.

В разговоре с журналистами он отметил, что жители округа выступали против объединения с Архангельской областью на протяжении всех 2000-х годов. Климанов подчеркнул, что слияние, если оно всё же произойдёт, должно быть поддержано местными гражданами на референдуме.

При этом, подчеркнул эксперт, объединение может сыграть положительную роль с точки зрения бюджетной обеспеченности субъекта, так как в едином виде он будет более интересен для инвесторов. Климанов подчеркнул, что плюсов от слияния наблюдается больше, чем минусов.

Политтехнолог Марат Баширов по этому поводу сказал, что Архангельскую область и НАО пытались объединить ещё пять лет назад, однако тогда реализации инициативы помешали нефтяники. С его точки зрения, слияние может быть выгодно для всех ввиду активного развития Арктики.

Также относительно возникшей ситуации высказался директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он вспомнил, как бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов в последний год нахождения на должности оказывался в центре ряда скандалов, которые были связаны с размещением в регионе полигона мусорных отходов на станции Шиес.

И он довольно слабо себя проявил в ходе этих информационных войн. Кроме того, Орлов несколько раз оказывался в центре скандалов, связанных с не очень удачным комментированием тех или иных инициатив граждан. Это тоже вызывало дополнительный негатив, — приводит слова Чеснакова НСН.

Как ранее писал NEWS.ru, временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный намерены 13 мая обсудить в Нарьян-Маре возможную интеграцию регионов.