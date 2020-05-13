Врио главы НАО подтвердил возможное объединение с Архангельской областью

https://static.news.ru/photo/0381ec88-94f3-11ea-adb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Кавер/ РИА Новости

Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный намерены 13 мая обсудить в Нарьян-Маре возможную интеграцию регионов.

Тема совещания — обсуждение непростой экономической ситуации, которая сложилась из-за падения цен на нефть и в целом большого дефицита бюджета Ненецкого автономного округа, — сообщил ТАСС Бездудный.

Он подчеркнул, что на совещании будут рассмотрены разные пути выхода из создавшегося положения, и, возможно, в ходе обсуждения участники поддержат меморандум об объединении регионов.

Утром в эфире радиостанции «Говорит Москва» Бездудный также подтвердил новость о начавшихся интеграционных процессах и пообещал дать более полную информацию во второй половине дня.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом он входит в состав Архангельской области.

Как писал NEWS.ru, Ненецкий автономный округ и Архангельскую область намерены объединить в единый субъект РФ. Как сообщил РБК, ссылаясь на свои источники, референдум об объединении планируют провести в 2020 году. По некоторым данным, объединение связано с падением доходов от нефтегазовых продуктов, от которых зависит бюджет НАО.