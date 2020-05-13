Архангельскую область и Ненецкий автономный округ могут объединить

https://static.news.ru/photo/ad5b45b8-94c3-11ea-94f0-fa163e074e61_660.jpg Александр Цыбульский Фото: instagram.com/tsybulskiy_alexander/

Ненецкий автономный округ и Архангельскую область намерены объединить в единый субъект РФ.

Отмечается, что об объединении сообщат 13 мая в столице Ненецкого автономного округа — Нарьян-Маре — временно исполняющие обязанности губернаторов регионов, сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.

По данным портала, об объединении сообщат после совещания между главами регионов. Референдум об объединении планируют провести в 2020 году.

Источник портала полагает, что объединение связано с падением доходов от нефтегазовых продуктов, от которых зависит бюджет НАО.

Ранее NEWS.ru писал, что Ненецкий автономный округ первым из регионов избавился от коронавируса. Единственный заразившийся коронавирусом сдал два теста, которые показали отрицательные результаты.