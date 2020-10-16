В Кремле прокомментировали прогноз по сокращению численности населения

https://static.news.ru/photo/e4b0dd18-0f9b-11eb-b558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России принимает все возможные меры для того, чтобы убыль населения, которая связана с двумя демографическими ямами, сокращалась. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой пандемия в значительной степени повлияла на ухудшение прогноза по демографической ситуации в России, считают эксперты.

Согласно новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, правительство ухудшило прогноз по убыли населения России. В частности, к 2024 году численность россиян может сократиться на 1,2 млн.

Песков в разговоре с журналистами ответил, знает ли президент Владимир Путин про указанные прогнозы. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что правительство не держит в тайне от лидера подсчёты и результаты работы.

По словам представителя Кремля, именно демографическая ситуация является наиболее важной и острой проблемой для страны. И имеющаяся ситуация в этой области известна. Песков объяснил, что население сокращается по объективным причинам. В качестве причины он назвал совпадение двух демографических ям: яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов.

Вы знаете, что принимаются максимально возможные, энергичные меры правительством и президентом для того, чтобы стимулировать рождаемость, чтобы охранять материнство и детство. Эти меры хорошо известны, они крайне востребованы населением, и обязательно они дадут свой результат, — цитирует Пескова РИА Новости.

Также представитель Кремля добавил, что эти результаты нельзя посчитать по году или по двум, но они будут заметны в долгосрочной перспективе.

Как писал NEWS.ru ранее, в Росстате сообщили, что население России сократилось на 316,3 тысячи человек с января по июль 2020 года. Отмечается, что в 2019 году естественная убыль населения была меньше на 106,6 тысячи человек (209,7 тысячи человек за 2019 год).