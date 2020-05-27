В Кремле не принимали решений о дате голосования по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/04a11046-8439-11ea-863e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никаких решений по дате голосования по поправкам к Конституции пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, никаких решений на этот счёт не принималось, — цитирует его ТАСС.

Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.

Отмечается, что ранее власти России в качестве возможной даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию рассматривали 24 июня 2020 года. Этот день имеет символическое значение, так как связан с проведением Парада Победы на Красной площади в 1945 году.

Как писал NEWS.ru, российские власти рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 1 или 8 июля. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.