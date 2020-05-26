Источники сообщили о дате голосования по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/f9926642-9f67-11ea-a59f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 1 или 8 июля. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.

До этого рассматривался вариант проведения голосования 24 июня, однако его организация в один день с парадом Победы маловероятна, — отметил собеседник «Интерфакса».

Инсайдеры в нескольких региональных избиркомах рассказали, что сейчас обсуждаются «две наиболее вероятные даты плебисцита — 1 и 8 июля». Они сообщили, что работа по подготовке к голосованию в регионах уже началась.

При этом собеседник агентства, близкий к Центризбиркому, со своей стороны отметил, что «голосование пройдёт не позже начала июля, а решение будет принято уже на этой неделе».

Однако окончательное решение всё равно останется за президентом России.

Электронное голосование во время плебисцита по поправкам в Конституцию становится реальностью. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующие поправки в законодательство, а глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что такое голосование может пройти в нескольких регионах. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, к каким политическим последствиям может привести данное нововведение.