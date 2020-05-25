Электронное голосование во время плебисцита по поправкам в Конституцию становится реальностью. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующие поправки в закондательство, а глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что такое голосование может пройти в нескольких регионах. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, к каким политическим последствиям рискует привести данное нововведение.

По московской технологии

В субботу, 23 мая, Владимир Путин подписал закон, разрешающий дистанционное электронное голосование — то есть волеизъявление без использования бумажного бюллетеня с использованием специального программного обеспечения. А уже на следующий день председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в «Российской газете» рассказала, что новинку могут опробовать уже на скором плебисците по поправкам в Конституцию — самом важном за последние 17 лет. При этом глава ЦИК подчеркнула, что речи о переводе этого вопроса целиком в Интернет не идёт.

Речь может идти пока не более чем о трёх-четырёх регионах, пока только на основе применённой ранее «московской» технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, «защитив» в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования, — объяснила она.

Среди требований — гарантия конфиденциальности личных данных избирателей, защита серверов и наличие оборудования, достаточно мощного, чтобы выдержать серьёзные нагрузки. Но тут стоит обратить внимание на тот факт, что ещё в апреле она уверяла, что такое голосование по новой редакции Основного закона возможно только и исключительно в Москве, объясняя это тем, что лишь столица имеет необходимый опыт, имея в виду выборы в Мосгордуму.

Это точно в других регионах невозможно, поскольку не было даже пилотных проектов, — заявляла она тогда.

Теперь же Памфилова не исключает, что таких регионов будет уже несколько, так что не стоит зарекаться от более широкого применения новых технологий уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что около месяца назад против дистанционного голосования по поправкам в Конституцию выступал и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Нужно всё-таки, чтобы было доверие не только к тексту поправок, но и к процедуре голосования, — объяснил он тогда свою позицию.

Pro et contra

Эксперты отмечают, что у процедуры электронного голосования есть свои плюсы и минусы. В числе первых — рост явки, поскольку людям куда проще выполнить гражданский долг, не выходя из дома, чем посещать участок. Тем более что многие живут совсем не там, где прописаны. Кроме того, такой формат делает процедуру выборов проще и значительно сокращает ресурсные затраты на их проведение.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если же говорить о минусах, то первый и самый важный — это вопрос возможных фальсификаций. Поскольку пока что не очень понятна процедура контроля, существует боязнь того, что власть может злоупотреблять своими возможностями и влиять на исход голосования. В качестве примера приводится всё та же кампания в Мосгордуму. В 30-м избирательном округе по результатам «традиционного» голосования победил независимый кандидат Роман Юнеман, но в итоге победителем была названа Маргарита Русецкая из «Единой России», получившая решающий перевес именно из Интернета. Учитывая, что в течение всего дня выборов в системе наблюдались многочисленные сбои, Юнеман убеждён, что его победу украли именно благодаря цифровым технологиям. Также важно отметить, что на настоящих участках присутствуют наблюдатели, которые могут следить за законностью процедуры. Как обеспечить независимое наблюдение за электронным голосованием — пока неясно.

Ещё один важный момент — нельзя забывать о времени, в которое мы живём. Сейчас практически любые выборы в мире проходят под заявления о фактах иностранного вмешательства, а хакеры разных стран регулярно проводят атаки на инфраструктурные объекты потенциального противника. В этих условиях обеспечить защиту волеизъявления будет довольно сложно, а уж когда речь идёт о таком историческом событии, как голосование за Конституцию, — можно смело ставить на то, что все спецслужбы мира проверят систему на прочность. И до решения всех этих проблем позволение осуществить выбор федерального уровня кажется преждевременным.

Перегибы на местах

Глава Ассоциации политических юристов Роман Смирнов в разговоре с NEWS.ru предположил, что распространение практики дистанционного электронного голосования на данный момент лишь увеличит число спорных и потенциально скандальных ситуаций на выборах.

Надо понимать, что даже Москва — максимально финансово и технически подготовленный регион — в прошлом году получила достаточно много вопросов со стороны избирателей, кандидатов, партий. Было много нареканий, особенно со стороны оппозиции, насчёт прозрачности процедуры. Поэтому можно сказать однозначно, что количество этих вопросов, особенно с учётом регионов и особенностей местной обстановки, только вырастет. Как и количество конфликтных ситуаций. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

При этом Смирнов отметил, что в условиях пандемии коронавируса забота о здоровье людей очень важна, и в этом смысле дистанционное голосование — полезное нововведение. Но с другой стороны, любые быстрые изменения всегда, особенно на их первом этапе, вызывают отторжение и снижение понимания процедуры, а также доверия к ней. В этих условиях власть и избирательные комиссии должны максимально способствовать выполнению всех принципов, прописанных в законодательстве.

Исполнительный директор Мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев отметил, что на сегодняшний день до конца неизвестно, что вообще собой представляет технология, используемая при цифровом голосовании. И в таких условиях ЦИК, по мнению эксперта, следует провести широкую информационную кампанию, иначе говорить о доверии к такому формату не приходится.

Само по себе внедрение информационных технологий — это хорошо. Но общество должно чётко понимать, что там происходит, тогда будет доверие. Роман Коломойцев исполнительный директор Центра «Группа 32» исполнительный директор Центра «Группа 32»

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отмечает, что дистанционное голосование нужно как следует «обкатать», прежде чем вводить на реальных выборах.

У нас немного перевёрнутая история: во всём мире цифровизация — это залог прозрачности. Блокчейн для этого и был придуман, чтобы было невозможно подтасовать какие-то документы. И в принципе цифровизация должна вести к большей прозрачности и росту доверия за счёт исключения человеческого фактора. Но в условиях не очень высокого доверия в целом к избирательной системе цифровизация голосования вызывает определённые вопросы. Тем более, мы ведь видим, как спокойно делаются некоторые «перегибы на местах». Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Добромелов считает, что беспокоиться о каких-то подтасовках на уровне Центризбиркома не приходится, и как раз здесь «цифра» является некоторым гарантом того, что напрямую ЦИК не будет ничего изменять. Но возможны «перегибы на местах», кроме того, эксперимент столичного департамента информационных технологий (ДИТ) по голосованию в Мосгордуму был ужасен.

В условиях ограниченного времени вероятность ошибок достаточно высока. Но другого пути нет. Мы постепенно всё равно должны будем перейти на электронное голосование в большей части. Вопрос в том, насколько это будет процесс болезненный. На фоне низкого доверия к системе, конечно, он не может пройти совсем без накладок. И понятно, что оппозиция будет это использовать. Другое дело, что у нас оппозиции нет, но это другой разговор, — сказал он.

Будущее стремительно наступает, и от этого никуда не деться. 2019 год подарил нам первый опыт цифровых выборов, а в 2020-м по России прокатились первые онлайн-митинги. Так что, по формальным признакам отечественная политика уже готова к полноценному переходу в Сеть.

Над материалом также работал Сергей Изотов.