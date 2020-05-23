Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании

Президент Владимир Путин утвердил поправки в избирательное законодательство, которые среди прочего позволяют на федеральном уровне проводить дистанционный сбор подписей избирателей и электронное голосование.
Документ вводит само понятие «дистанционное электронное голосование», под ним подразумевается голосование без использования бумажного бюллетеня с использованием специального программного обеспечения.
При проведении выборов и референдумов также может быть предусмотрена возможность народного волеизъявления по почте,
Кроме того, сбор подписей избирателей для регистрации станет возможным через единый портал государственных и муниципальных услуг.
Документ также уточняет ряд требований по заполнению подписных листов, снижает с 10% до 5% порог недействительных подписей, из-за которых кандидату могут отказать в регистрации, а также вносит изменения в процедуру организации и проведения плебисцита в условиях чрезвычайных ситуаций.
Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили, что при принятии решения о проведении дистанционного электронного голосования в российских регионах будут учитывать наличие там технических возможностей, писал NEWS.ru.
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