Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании

https://static.news.ru/photo/aa23d652-9ce9-11ea-bd50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин утвердил поправки в избирательное законодательство, которые среди прочего позволяют на федеральном уровне проводить дистанционный сбор подписей избирателей и электронное голосование.

Документ вводит само понятие «дистанционное электронное голосование», под ним подразумевается голосование без использования бумажного бюллетеня с использованием специального программного обеспечения.

При проведении выборов и референдумов также может быть предусмотрена возможность народного волеизъявления по почте, передаёт ТАСС.

Кроме того, сбор подписей избирателей для регистрации станет возможным через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Документ также уточняет ряд требований по заполнению подписных листов, снижает с 10% до 5% порог недействительных подписей, из-за которых кандидату могут отказать в регистрации, а также вносит изменения в процедуру организации и проведения плебисцита в условиях чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили, что при принятии решения о проведении дистанционного электронного голосования в российских регионах будут учитывать наличие там технических возможностей, писал NEWS.ru.