В ГД высказались против заочного голосования по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/ef035102-847b-11ea-8d3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Проводить голосование по поправкам в Конституцию в заочном формате не следует, чтобы не было сомнений в его итогах. Такой позиции придерживается глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Нужно всё-таки, чтобы было доверие не только к тексту поправок, но и к процедуре голосования, — цитирует парламентария РИА Новости.

По мнению депутата, необходимо дождаться окончания пандемии и тогда проводить плебисцит. Он подчеркнул, что все установленные законодательством процедуры должны быть проведены.

Первоначально голосование по поправкам в основной закон было запланировано на 22 апреля. В связи с распространением коронавируса его проведение было отложено. Как писал NEWS.ru, пока новая дата голосования не определена, что порождает различные слухи на этот счёт. В частности, в СМИ высказывались предположения, что плебисцит может быть проведён 24 июня, 8 июля или же в сентябре.