СМИ назвали возможные даты голосования по Конституции

https://static.news.ru/photo/04a11046-8439-11ea-863e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт , скорее всего, летом. Это могут быть 24 июня или 8 июля.

Даты называет издание «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники. Но окончательно день проведения голосования будет известен в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Власти страны хотели бы провести голосование как можно скорее.

На данный момент обсуждение даты замерло, так как нет чёткого понимания развития ситуации с коронавирусом в дальнейшем. Это породило слухи о переносе голосования на сентябрь. Если голосование сдвинется на осень, то власти столкнуться с другой проблемой: этот день совпадёт с единым днём голосования 13 сентября. Но эта отсрочка маловероятна, иначе бы прекратилась демонстрация агитирующих роликов по ТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Справедливая Россия» откажется участвовать в голосовании о поправках в Конституцию страны во втором чтении, если не учтут предложенные эсерами важные социальные изменения, рассказал лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, эсеры считают необходимым, во-первых, закрепить в Основном законе пенсионный возраст для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет.