https://static.news.ru/photo/1722bc32-4cb3-11ea-81d9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Справедливая Россия» откажется участвовать в голосовании о поправках в Конституцию страны во втором чтении, если не учтут предложенные эсерами важные социальные изменения, рассказал лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов.

По его словам, эсеры считают необходимым, во-первых, закрепить в Основном законе пенсионный возраст для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет. Во-вторых, нужно обязательно индексировать пенсии на уровне инфляции. В-третьих, в РФ нельзя принимать законы, уменьшающие социальные обязательства государства, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что голосование по внесению поправок в Основной закон пройдёт после подписания специального акта Владимиром Путиным. Документ будет отражать порядок голосования и его процедуру.

Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. Как сообщал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.