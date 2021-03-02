В Госдуму внесён законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/1066d47a-4cb0-11eb-9c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Законопроект, предлагающий снять ограничения на перерасчёт пенсий работающим пенсионерам, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Документ предполагает отмену предела для индивидуального коэффициента в три балла. Об этом сообщил один из авторов проекта, руководитель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

В своём Telegram-канале Нилов пояснил , что с 1 января 2015 года в России действует федеральный закон «О страховых пенсиях», он даёт увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год при перерасчёте, который происходит ежегодно августа. Для пенсионеров, формирующих пенсионные накопление, этот показатель составляет 1,875 балла в год. При этом при обычном исчислении индивидуального коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов в год и 6,25 балла для лиц, формирующих пенсионные накопления.

Таким образом, авторы проекта уточняют, что с учётом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа текущего года увеличится на 296 рублей 58 копеек. При этом тарифы уплачиваемых работодателями страховых взносов одинаковы и для работающих пенсионеров, и для застрахованных ли, не достигших пенсионного возраста.

В то же время, с 2016 года выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам производятся без учёта индексации размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Законопроектом предлагается осуществлять перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии, — говорится в пояснительной записке.

Ранее эксперт назвал способ получать пенсию в 50 тысяч рублей. Для этого накопительная часть пенсии должна составлять 36 тысяч рублей. Чтобы достичь таких цифр, к концу трудовой деятельности нужно сформировать на счёте в негосударственном пенсионном фонде 5,5 млн рублей, из которых сумма самостоятельных отчислений человека — около 3 млн рублей. Об этом писал NEWS.ru.