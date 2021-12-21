В Госдуме рассказали о поступивших ложных сообщениях о минировании за год

Более 4,5 тысячи сообщений о ложном минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти России поступило с зарубежных электронных сервисов в экстренные службы в 2021 году, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, из-за таких сообщений эвакуируются сотни людей, закрываются на проверку больницы, школы, магазины, предприниматели терпят убытки.

Сообщений о ложном минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти РФ за 2021 год зафиксировано более 4,5 тысячи. Их нужно решительно пресекать, блокируя источники распространения ложной информации, — сказал парламентарий.

В Госдуме 21 декабря во втором чтении проголосовали за поправку о внесудебной блокировке сайтов за ложные сообщения об актах терроризма. По словам Пискарёва, из-за таких сообщений эвакуируются сотни людей, закрываются на проверку больницы, школы, магазины, предприниматели терпят убытки.

Ранее военный суд в Москве приговорил к 11 годам лишения свободы уроженца Дагестана Юсупа Юсубова, который подговаривал земляков устроить взрыв на станции столичного метро «Киевская». Прокурор просил осудить Юсубова на 12 лет колонии, сам подсудимый вину не признал.