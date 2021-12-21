Обвинённого в подготовке теракта в метро приговорили к 11 годам тюрьмы

Военный суд в Москве приговорил к 11 годам лишения свободы уроженца Дагестана Юсупа Юсубова, который подговаривал земляков устроить взрыв на станции метро «Киевская» в Москве. Прокурор просил осудить Юсубова на 12 лет колонии, сам подсудимый вину не признал, сообщила ТАСС пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

Юсубову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, из которых три года он проведёт в тюрьме, а восемь лет — в колонии строгого режима, — сказала она.

Приговор пока не вступил в силу и его можно обжаловать.

Ранее сообщалось, что Юсубов, являясь религиозным экстремистом, в качестве потенциальных смертников выбрал своих земляков, работавших в ресторане рядом с мечетью на Татарской улице. Предполагалось, что земляк Юсубова Руслан Кайбаков должен был в центре Москвы напасть на полицейского с ножом, убить его, и отобрав у него пистолет, отправиться к зданию ФСБ, после чего открыть огонь по другим стражам порядка. В это время его супруга должна была совершить самоподрыв в метро.

Как утверждает обвинение, вначале мужчина согласился на теракт и даже привлёк к делу ещё одного земляка, но позже передумал и сдался правоохранительным органам, дав изобличающие его показания. При этом обвиняемый и его защита заявили, что Кайбаков является провокатором, связанным со спецслужбами.