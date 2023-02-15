В Госдуме призвали не ждать роста пенсий Депутат Цунаева: в 2023 году не стоит надеяться на повышение пенсий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не стоит надеяться на повышение пенсий в 2023 году даже с учетом того, что численность пожилых граждан за год сократилась на 232 тысячи человек, сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. По ее словам, которые приводит URA.RU, в бюджете уже заложены средства на тех, кто будет выходить на заслуженный отдых, среди которых — жители новых регионов страны.

Уход из жизни наших пожилых граждан — это очень печальная история, но у нас прибавляются новые люди, которые выходят на пенсию. Их количество на самом деле немаленькое. Плюс мы должны помнить, что у нас есть новые присоединенные территории. Это тоже расходные обязательства, — заявила Елена Цунаева.

Она подчеркнула, что бюджет на 2023 год на социальные выплаты увеличился на один триллион рублей как раз за счет новых территорий. При этом в России идет запланированная индексация пенсий, увеличиваются некоторые пособия, отметила депутат.

Ранее демограф Александр Синельников объяснил, что на уменьшение числа пенсионеров в России сильное влияние оказала пандемия COVID-19. Он подчеркнул, что именно пожилые люди составили большинство погибших от коронавируса и его последствий. Помимо того, эксперт отметил, что на сокращение числа пенсионеров повлияло повышение пенсионного возраста.

Демограф уточнил, что в 2022 году число пенсионеров на учете в Соцфонде России в 2022 году уменьшилось на 232 тысячи, а в период пандемии — на 970 тысяч. По его словам, рост смертности от коронавируса в 2021 году затронул именно пожилых.