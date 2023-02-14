Демограф объяснил сокращение числа пенсионеров в России Демограф Синельников: число пенсионеров в России сократилось из-за пандемии COVID-19

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На уменьшение числа пенсионеров в России сильное влияние оказала пандемия COVID-19, рассказал РИАМО демограф Александр Синельников. Он подчеркнул, что именно пожилые люди составили большинство погибших от коронавируса и его последствий. Помимо того, эксперт отметил, что на сокращение числа пенсионеров повлияло повышение пенсионного возраста.

Сокращение во многом вызвано повышением смертности среди пенсионеров. Подавляющее большинство умерших от коронавируса и его последствий — это пожилые люди. Кроме того, во время пандемии увеличилось число умерших от других болезней, поскольку многие больные, в основном тоже пожилые, не обращались в больницы и поликлиники, опасаясь коронавирусной инфекции, — отметил Синельников.

Демограф уточнил, что в 2022 году число пенсионеров на учете в Соцфонде России в 2022 году уменьшилось на 232 тысячи, а в период пандемии — на 970 тысяч. По его словам, рост смертности от коронавируса в 2021 году затронул именно пожилых.

Также эксперт рассказал о сокращении числа работающих пенсионеров, что связано с повышением пенсионного возраста. Он пояснил, что на это могло повлиять увеличение выплат и льгот для неработающих пенсионеров.

Демограф Андрей Коротаев ранее рассказал, что рождаемость в России может повысить введение отцовского капитала, а также создание яслей и других нематериальных благ для родителей. По его словам, выплаты в размере 1 млн рублей для отцов при рождении третьего ребенка были бы эффективной, но при этом недорогой мерой поддержки родителей.