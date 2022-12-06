Демограф назвал способы повысить рождаемость в России Демограф Коротаев: введение отцовского капитала и создание яслей повысит рождаемость в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рождаемость в России может повысить введение отцовского капитала, а также создание яслей и других нематериальных благ для родителей, рассказал «Радио 1» демограф Андрей Коротаев. По его словам, выплаты в размере 1 млн рублей для отцов при рождении третьего ребенка были бы эффективной, но при этом недорогой мерой поддержки родителей, так как многодетных семей в стране не так много. Также эксперт пояснил, что рождаемость можно повысить, обеспечив женщин возможностью выйти на работу после родов с помощью создания яслей.

В наиболее развитых странах эффективны те меры, которые обеспечивают совмещение материнства и работы, например ясли. В этот период решается вопрос, сможет ли женщина выйти на работу или не сможет, ведь рождение ребенка — это сокращение доходов семьи. И если семья сводит концы с концами, то о втором или третьем ребенке они даже не будут думать, — объяснил Коротаев.

Демограф уточнил, что материальная помощь при рождении ребенка позволяет способствовать росту рождаемости в стране. Беби-бонусы в виде 500 тысяч рублей помогли бы улучшить демографическую ситуацию, поскольку рождение ребенка связано с множеством дополнительных расходов, уточнил специалист.

Демограф Александр Синельников ранее рассказал, что численность населения России в течение 30–40 лет действительно может сократиться до 110–120 млн человек при сохранении нынешней демографической политики. Он отметил, что с 1992 года, когда в стране впервые численность родившихся оказалась меньше количества умерших, подобная ситуация наблюдается и сейчас. По словам Синельникова, для увеличения рождаемости стоит переориентировать демографическую политику, в том числе стимулировать вступление в законный брак и на законодательном уровне обязать заключать брачный договор.