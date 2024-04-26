В Госдуме озвучили негативные последствия продления майских праздников Депутат Нилов: продление майских праздников серьезно повлияет на рынок труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность самостоятельного продления праздничных дней регионами может серьезно повлиять на рынок труда и сбалансированность работы структур, заявил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, законопроект о праве губернаторов продлевать майские праздники необходимо обсудить с трехсторонней комиссией и с самими главами регионов.

Это может серьезно повлиять на рынок труда, сбалансированность работы структур. Не стоит забывать, что в регионах есть федеральные, региональные, муниципальные структуры. Федеральные структуры будут работать по федеральному графику, а региональные по региональному. Что тогда из этого выйдет? — задается вопросом Нилов.

Законопроект о праве губернаторов продлевать майские праздники внес в Госдуму вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Выходные, по его задумке, можно было бы перенести с новогодних каникул. При этом депутат предлагает учитывать мнение людей через региональные референдумы.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкогольных напитков в майские праздники. Он отметил, что каждый год в эти дни в стране увеличивается количество нетрезвых водителей, а также растет число отравлений и травм.