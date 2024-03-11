В Госдуме нашли способ развеять миф о «краже» Крыма у Украины Депутат Затулин: новый закон развеет миф о «краже» Крыма у Украины в 2014 году

Фото: Дмитрий Чернов/РИА Новости

Празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией. Большой Кремлевский дворец. Юбилейная сессия Верховного Совета СССР, 1954 г.

Законопроект о признании решения о передаче Крыма в состав Украины в 1954 году недействительным призван восстановить справедливость в этом вопросе, заявил NEWS.ru соавтор документа, депутат Госдумы РФ Константин Затулин. По словам парламентария, его принятием Москва «выбьет почву» из-под ног тех, кто обвиняет Россию в «краже» полуострова в 2014 году.

Законопроект очень короткий, он призван установить, что решение о передаче Крыма в состав УССР было незаконными, не соответствовало законодательству СССР и международному праву. Тогда опроса или референдума не проводилось. Никакого соглашения или договора между РСФСР и УССР не было. Если закон будет принят коллегами, он даст чувство моральной правоты всем нам, — объяснил Затулин.

Он отметил, что Украина не имела права с выходом из СССР забирать Крым. Депутат Госдумы напомнил, что в статье 67 примечания 1 Конституции РФ прописано, что Россия является правопреемником Советского Союза, а потому только она способна претендовать на эту территорию.

Затулин рассказал, что порядок принятия закона и его действие будут такими же, как в случае с проектом о денонсации соглашения о рыболовстве, которое было подписано между СССР, Британией и Северной Ирландией 25 мая 1956 года. 11 марта президент РФ Владимир Путин подписал этот закон и тем самым запретил Великобритании вести промысел в Баренцевом море.

Сейчас законопроект о признании решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР недействительным внесен на рассмотрение Госдумы. Текст документа размещен в электронной базе ГД. Помимо Затулина, автором проекта выступил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.