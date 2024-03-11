Путин запретил британцам рыбачить в Баренцевом море Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве в Баренцевом море

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, документ опубликован на портале правовой информации. Российский лидер своим указом лишил королевство возможности вести промысел в Баренцевом море. Отмечается, что закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Денонсируемый документ был подписан между СССР, Британией и Северной Ирландией 25 мая 1956 года в Москве. Он разрешал британским рыболовным судам промысел в российских зонах Баренцева моря. В частности, вдоль побережья Кольского полуострова и острова Колгуев. Кроме того, английским кораблям позволялось там свободно плавать и становиться на якорь.

При этом отмечается, что запрет на рыболовство для британских судов не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России. А затронет только британскую сторону.

6 марта Совет Федерации одобрил законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. По словам председателя Совфеда, документ не отвечает национальным интересам России.

Кроме того, Матвиенко поручила сенаторам выявить другие устаревшие и невыгодные для РФ международные соглашения. Как она подчеркнула, необходимо найти договоры, дающие привилегии «враждебным странам», и подготовить их для расторжения.