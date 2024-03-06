Совет Федерации поддержал денонсацию соглашения с Британией Совфед одобрил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве в ходе пленарного заседания, прямая трансляция которого проходила на странице верхней палаты парламента во «ВКонтакте». Межправительственное соглашение между СССР и Британией было подписано в Москве 25 мая 1956 года.

Надо вместе с МИД еще раз тщательно провести анализ всех соглашений, которые были подписаны... Какое-то, — [Никитой] Хрущевым, какое-то еще кем-то, не буду называть фамилий... Которые сегодня не отвечают нашим национальным интересам, — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания.

Согласно документу, британским рыболовным судам разрешался промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова и вдоль побережья острова Колгуев. Соглашение также позволяло судам свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

В сопроводительных документах к законопроекту указано, что соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность и не приносит дохода в российскую казну. Там же отмечается, что денонсация соглашения не вызовет внешнеполитических последствий для Москвы, учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с РФ.

Законопроект о денонсации соглашения правительство РФ внесло в Госдуму в январе 2024 года. Авторы инициативы указали, что это решение коснется только Соединенного Королевства, которое не сможет вести промысел в Баренцевом море в случае его одобрения.