Власти России захотели расторгнуть договор о рыболовстве с Великобританией Кабмин внес в ГД законопроект о расторжении договора о рыболовстве с Британией

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Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, в котором предлагается расторгнуть соглашение о рыболовстве с Великобританией. В пояснительной записке указывается, что соглашение имеет «одностороннюю направленность». Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Денонсировать Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в городе Москве 25 мая 1956 года, — говорится в законопроекте.

Россия не получает выгоду от данного соглашения, считают в правительстве. В связи с этим расторжение документа не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий, говорится в документе.

Согласно соглашению, британские рыболовные суда могут осуществлять промысел в Баренцевом море. Кроме того, кораблям разрешается свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

Ранее дипломат Владимир Барбин заявил о дискриминации российских рыбаков со стороны властей Фарерских островов. По его словам, РФ не намерена жертвовать интересами своих граждан ради сохранения соответствующего соглашения.