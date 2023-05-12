В ГД объяснили желание ЕС прекратить поставки по «Дружбе» в ФРГ и Польшу Депутат Госдумы Селезнев: ЕС хочет отказаться от нефти из России, чтобы заместить ее морскими поставками

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Евросоюз намерен окончательно заместить российскую нефть морскими поставками и считает, что в Европе есть все транспортные и логистические возможности принимать нефть через порты Балтийского моря, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что ЕС на официальном уровне предложил оформить документы на приостановку поставок российской нефти в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба».

ЕС хотят окончательно заместить нашу нефть морскими поставками, считая, что у них есть для этого все транспортные и логистические возможности принимать нефть через порты Балтики, — сказал Селезнев.

Bloomberg сообщал, что по южной ветке российского трубопровода нефть все же будет поступать в ряд стран-членов ЕС: в Венгрию, Словакию и Чехию. По словам собеседника, без прокачки нефти в эти страны, они бы точно отказались обсуждать общий запрет на российскую нефть. В связи с этим им предложен альтернативный вариант.

Несмотря на такие решения Евросоюза, Россия не испытывает никаких проблем в вопросе поставок черного золота и нефтепродуктов, они задействованы в полном объеме, объяснил Селезнев. По его словам, та нефть, которую получают страны Европы, отказавшиеся от российской, трансформирована из нашей нефти, только ее стоимость значительно выше.

В Евросоюзе больше говорят об этом, чтобы показать свою значимость, так как нефть, поступающая в Европу, так или иначе трансформированная из нашей нефти в виде смесей, но по гораздо более высоким ценам, так как на рынке ЕС есть дефицит среднесернистой нефти, — подчеркнул депутат.

Селезнев подчеркнул, что в Европе наблюдается дефицит нефти, который та намерена замещать, но сделать это неоткуда. Он также напомнил, что Россия в очередной раз сократила добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, «так что, по нефти у нас никаких проблем нет», резюмировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что поставки нефти по «Дружбе» в страны Европы в феврале 2023 года упали втрое относительно февраля 2022-го и составили 939,3 тысячи тонн. Снижение показателя вызвано сокращением экспорта в Венгрию и Словакию и отсутствием поставок в ФРГ и Польшу. В феврале 2023 года Россия нарастила поставки на 55,8% только в Чехию, до 405 тысяч тонн. Экспорт нефти в Венгрию сократился на 16% (319,6 тысячи тонн), в Словакию — вдвое (215 тысяч тонн).