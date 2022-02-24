В Белгородской области опровергли разрушения из-за снарядов

Характер шести случаев разрушений, зафиксированных в Белгородской области, не установлен, региональное МЧС проводит проверку, сообщили NEWS.ru в пресс-службе правительства региона. Накануне ряд СМИ сообщил, что жилые дома в регионе разрушили выпущенные с территории Украины снаряды.

Губернатор сегодня сообщил о шести случаях разрушения на заседании областной думы в 11 часов. Это не снаряды. Это шесть фактов разрушения. По каждому ведётся отдельная проверка. Проверку проводит МЧС. Какие здания пострадали, не указывается, — сказали в пресс-службе.

Ранее 24 февраля ФСБ РФ сообщило, что погранпункт РФ в Курской области попал под обстрел Военных сил Украины. При этом в администрации посёлка Тёткино (Курская область) рассказали NEWS.ru, что не владеют данными об обстреле погранпункта со стороны Украины. Собеседники подчеркнули, что в населённом пункте работают магазины, «всё в порядке, никаких самолётов, никакого шума».

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.