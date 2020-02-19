https://static.news.ru/photo/4407aac8-5325-11ea-a747-fa163e074e61_660.jpg Венеция, Италия Фото: pixabay.com

Зарубежные туры с захватом праздников в феврале и марте в среднем обойдутся россиянам в сумму от 25 тыс. до 60 тыс. рублей. Об этом сообщили в АТОР.

Отмечается, что эти суммы касаются поездок в «длинные» выходные 23 Февраля и 8 Марта.

От 20–25 тыс. рублей на человека за неделю, это у нас Турция, до, примерно, 60–70 тыс. рублей на человека за неделю — это такие направления, как Вьетнам и Израиль, — рассказала ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она добавила, что цифры в сравнении с прошлым годом не выросли, как можно было ожидать, что связано с эпидемией коронавируса в Китае.

По словам Ломидзе, помимо традиционно лидирующей по спросу Турции, в пятёрку наиболее запрашиваемых россиянами направлений вошла Италия. Далее следуют ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Куба, и Доминикана.

Ранее стали известны наиболее популярные у российских туристов страны. По итогам осени 2019 года первое место заняла Турция, второе удержала Италия, а третьей оказалась Германия, писал NEWS.ru. В Турции россияне выбирают Средиземноморское побережье, в Италии — Рим, а в Германии — резко ставший популярным Берлин. Топ-5 у туристов из России составили также Польша и Испания.