Турция заняла первое место в топе туристических стран у россиян по итогам осени 2019 года. Второе место удержала Италия, третьей оказалась Германия.
Первые два лидера возглавляли данный рейтинг и летом прошлого года. Об этом
В Турции россияне выбирают Средиземноморское побережье, в Италии — Рим, а в Германии — резко ставший популярным Берлин. Топ-5 у туристов из России составили также Польша и Испания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты по туризму опубликовали список самых оригинальных мест для путешественников. Так, любителям отдыха у моря подойдут страны Африки. В частности, стоит побывать в марокканском городе Дахла, где можно полежать на широких пляжах. Также подойдут Гамбия и Судан. Для туристов, уставших от жары, идеальным станет путешествие в ледяную Гренландию или на канадские острова Хауда-Гуай. Здесь можно встретить медведей гризли, китов и морских львов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен