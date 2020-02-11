https://static.news.ru/photo/c069e898-4d3e-11ea-a07d-fa163e074e61_660.jpg Анталья, Турция Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция заняла первое место в топе туристических стран у россиян по итогам осени 2019 года. Второе место удержала Италия, третьей оказалась Германия.

Первые два лидера возглавляли данный рейтинг и летом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование картографического сервиса Maps.me. Его данные показали, карты каких стран россияне скачивали чаще всего.

В Турции россияне выбирают Средиземноморское побережье, в Италии — Рим, а в Германии — резко ставший популярным Берлин. Топ-5 у туристов из России составили также Польша и Испания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты по туризму опубликовали список самых оригинальных мест для путешественников. Так, любителям отдыха у моря подойдут страны Африки. В частности, стоит побывать в марокканском городе Дахла, где можно полежать на широких пляжах. Также подойдут Гамбия и Судан. Для туристов, уставших от жары, идеальным станет путешествие в ледяную Гренландию или на канадские острова Хауда-Гуай. Здесь можно встретить медведей гризли, китов и морских львов.