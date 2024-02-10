Уничтожение двух украинских «Стугн-П» попало на видео Военэксперт Рожин: разведчики поразили две украинские «Стугны-П» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения двух установок украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П». По его словам, на кадрах запечатлена работа разведчиков 2-го гвардейского армейского корпуса ВС России. Как отметил аналитик, ролик был снят в районе поселка Белогоровка в ЛНР.

Результат работы разведчиков 2 АК (2-й гвардейский армейский корпус. — NEWS.ru) в районе Белогоровки. Минус две «Стугны» у противника, — подписал он видео.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее опубликовал редкие кадры работы российской реактивной системы залпового огня «Чебурашка» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Репортер отметил, что это оружие ведет огонь снарядами калибра 217 мм. Он напомнил, что разработка «Чебурашки» велась уже во время боевых действий в Донецке. По его словам, специалистам не потребовались сотни миллиардов рублей для создания этого оружия.

До этого Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения огневых точек и укрытий военных Вооруженных сил Украины на опорном пункте в районе Берестового Харьковской области в зоне спецоперации. По данным военного ведомства, операторы боевых БПЛА точечно ударили по опорному пункту ВСУ и выбили украинских бойцов из укрытия.