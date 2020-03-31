Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова выдала распоряжение о том, что умерших от коронавирусной инфекции должны будут хоронить только в герметичных цинковых гробах.
Родственники умершего смогут выбрать альтернативный метод захоронения — кремацию.
Уточняется, что согласно «Предписанию о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» проведение похорон и других ритуальных церемоний прощания с умершими строго запрещено,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге из-за угрозы распространения коронавируса закроют девять станций метро: «Невский проспект», «Маяковская», «Новокрестовская», «Садовая», «Сенная площадь», «Технологический институт 1», «Достоевская», «Площадь Александра Невского 2» и «Звенигородская».
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