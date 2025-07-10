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10 июля 2025 в 10:36

Гроб Старовойта оставили открытым на церемонии прощания

SHOT: прощание со Старовойтом проходит с открытым гробом

Церемония прощания с Романом Старовойтовым Церемония прощания с Романом Старовойтовым Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прощание с бывшим главой Минстранса РФ Романом Старовойтом прошло с открытым гробом, сообщает Telegram-канал SHOT. На опубликованном каналом снимке видно открытую крышку. При этом тело бывшего главы ведомства в кадр не попало. Его гроб окружают белые розы.

Ранее стало известно, что на церемонию прощания приехали новый министр транспорта России Андрей Никитин, вице-премьер России Марат Хуснуллин, вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и зампредседателя правительства Александр Новак.

Также к московскому моргу ЦКБ прибыли коллеги бывшего главы Минтранса и его друзья. Представители силовых структур оцепили территорию вокруг Центральной клинической больницы, где проходит прощание с экс-главой Минтранса. На объект прибыло много сотрудников полиции, а в церемониальный зал можно попасть только по спискам.

Тело бывшего главы Минтранса было обнаружено 7 июля в автомобиле на парковке в Подмосковье. К месту происшествия прибыла его личная охрана, которая и нашла труп.

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