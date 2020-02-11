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В Мюнхене умер немецкий кинооператор и режиссёр Йозеф Фильсмайер. 24 января ему исполнился 81 год.

О кончине Фильсмайера сообщили его родственники, передаёт Bild. О причинах смерти не сообщается.

Артист пришёл в кинематограф в 1961 году в возрасте 20 лет. На его счету около 20 режиссёрских работ. В 1993 году году его фильм «Сталинград» стал участником конкурсной программы на XVIII Московском международном кинофестивале.

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